Christian Schreider ist bei der Bundestagswahl im September der Direktkandidat der SPD für den Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal, zu dem auch weite Teile des Rhein-Pfalz-Kreises zählen. Bei der Delegiertenversammlung kam der Friesenheimer am Samstag auf 49 Stimmen, sein Mitbewerber Nils Max (Maxdorf) erhielt 33 Stimmen. Schreider folgt als Direktkandidat auf Doris Barnett, die den Wahlkreis 27 Jahre lang in Berlin vertrat und ihren Rückzug angekündigt hat.

In seiner Bewerbungsrede am Vormittag im Julius-Hetterich-Saal nahm Schreider vor allem die Politik der CDU ins Visier und warf der Union vor, „abgewirtschaftet und konzeptlos“ zu agieren. „Die Konservativen regieren schlecht und organisieren schlecht“, sagte der 49-Jährige. Beide Bewerber stellten sich in einer Video-Konferenz den Delegierten vor, bevor sie zur im Südwest-Stadion zusammenkamen.

„Mutterschiff einer Gesellschaft“

Schreider, der für die Sozialdemokraten im Ludwigshafener Stadtrat oder dort deren stellvertretender Fraktionschef ist, klopfte alle relevanten Themen: Arbeit, Soziales und Gesundheit, Digitalisierung, Klima und Verkehr. Er wolle kein Verkehrsmittel verteufeln, „auch nicht das Auto.“ Es gehe ihm darum, das Angebot bestmöglich zu verknüpfen, sagte er und brachte auch Stadtbahnen nach Mutterstadt, Neuhofen oder Dannstadt ins Gespräch.

„Wir müssen die SPD wieder zum Mutterschiff einer Gesellschaft machen“, sagt Schreider, und erinnerte auch an viele Jahre in der Großen Koalition: „Wir haben all das zugelassen, wir müssen das Ruder jetzt wieder herumreißen.“ Für die CDU bewirbt sich Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes um das Direktmandat im Wahlkreis 207, auch Armin Grau (Grüne) hat seine Kandidatur angekündigt.