Der Grüne Bundestagsabgeordnete Armin Grau aus Altrip hat sein Mandat im Verbandsgemeinderat Rheinauen niedergelegt. Grau war auch Fraktionsvorsitzender der Grünen.

„Die Tätigkeit im Verbandsgemeinderat ist mit der Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter leider nicht vereinbar“, erklärt Grau die Gründe für den Schritt. „Zu häufig würde ich Rats- und Ausschusssitzungen in Waldsee wegen Terminen in Berlin verpassen. Ich habe gerne im Verbandsgemeinderat mitgearbeitet und bedauere es sehr, nicht mehr Ratsmitglied sein zu können.“ Die Grünen haben Peter Aures als neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt, Nachfolger im Rat wird Tobias Hook, Architekt aus Altrip. Mit Aures werde ein erfahrener Kommunalpolitiker Fraktionsvorsitzender, Hook bringe als Architekt wichtige Vorkenntnisse für die Ratsarbeit mit, so Grau.