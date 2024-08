Eigentlich sollten Schifferstadter Kinder am kommenden Donnerstag, 15. August, in der Stadtbücherei beim zweiten Termin für das diesjährige Buchcasting wieder Bücher nach Titel, Cover, Klappentext und Textausschnitt bewerten und ihren Favoriten küren. Doch das beliebte Ferienangebot muss abgesagt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung seien in der Bücherei aufgrund eines hohen Krankenstands, verbunden mit der Urlaubszeit, zu wenige Mitarbeiterinnen vor Ort, um diese Veranstaltung stattfinden zu lassen.