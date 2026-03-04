Zum Internationalen Frauentag startet die Stadtbücherei Schifferstadt am Montag, 9. März, eine besondere Mitmach-Aktion, die ganz im Zeichen starker Frauenfiguren steht.

Unter dem Motto „Starke Frauen“ erwartet die Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei bis Freitag, 13. März, ein literarisches Abenteuer der besonderen Art: ein Buch-Blind-Date. Dabei bleiben Titel und Cover zunächst verborgen, stattdessen entscheiden Neugier und Bauchgefühl. Für die Aktion wurden ausgewählte Werke in Packpapier eingeschlagen, sodass weder Gestaltung noch Name erkennbar sind. Eines haben aber alle Bücher gemeinsam: Im Mittelpunkt steht stets eine starke Frau – unabhängig vom Genre. Ob bewegender Roman, spannender Thriller oder inspirierende Lebensgeschichte, jede Geschichte erzählt von beeindruckenden weiblichen Figuren.

Kurze Hinweise auf dem Packpapier machen Lust aufs Entdecken und geben eine erste Orientierung, ohne zu viel zu verraten. Beschreibungen wie „herzerwärmend & humorvoll“, „düsterer Thriller mit Wendung“ oder „spielt in Italien – perfekt für den Urlaub“ wecken die Neugier und lassen Raum für Spekulationen. Auch organisatorisch ist die Teilnahme unkompliziert: Der Barcode befindet sich außen auf dem Packpapier, sodass die Ausleihe problemlos erfolgen kann, ohne das Geheimnis vorzeitig zu lüften. Erst zu Hause wird das Buch dann ausgepackt.