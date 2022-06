Der Tourismusverein des Rhein-Pfalz-Kreises will ein Buch über die Besonderheiten des Landkreises veröffentlichen. Unter dem Titel „Haben Sie es gewusst?“ wird Ungewöhnliches, Bemerkenswertes, Skurriles, Einmaliges und Wissenswertes gesammelt, wie zum Beispiel, dass die erste Weltchronik von einem Altriper verfasst wurde. Die Illustration wird der Künstler Steffen Boiselle übernehmen. Wer aktuelle wie historische Besonderheiten und Geschichten weiß, kann die Informationen auf maximal einer halben Seite zusammenfassen und den Vorschlag per E-Mail an marketing@rhein-pfalz-aktiv.de senden – vielleicht findet er sich dann im Buch wieder. Auch Bilder sind möglich, sofern Einsender die Bildrechte besitzen. Als Dank gibt es ein gratis Ansichtsexemplar.