Weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, ist ein 59-jähriger Autofahrer am Mittwochmittag in der Ludwigstraße in Waldsee von der Polizei kontrolliert worden. Während der Kontrolle des Ludwigshafeners entdeckten die Beamten laut Polizeibericht das Handy des Fahrers, dass mit geöffneter Blitzer-App, die vor Radarfallen in der Umgebung warnt, auf Sichthöhe angebracht war. Die Nutzung einer solchen App am Steuer ist verboten, weshalb der 59-Jährige nun mit einem Bußgeld über mindestens 75 Euro sowie einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen muss.