Jedes Mol, wann bei uns in de Palz widder ä greeßeres Schnookeloch endeckt werrd, macht sisch de Heli fer die Kabs uff de Weesch un vesorscht die Larve dort mit riesische Menge Eisgranulat samt demm Bazillus thuringiensis israelensis. Schbädeschdens dann, wann se denn abkriggt hänn, isses ne fer immer egal, ob dess Eisgranulat mehr nooch Vanille odder mehr nooch Schocklaad gschmeckt hott: Aus demm Schnookeloch kummen se nimmie raus.

Trotzdemm schaffen’s grad dess Johr immer noch ganz schä viel vun denne Viehscher in unser Gäärde, uff die Terrasse un in die Schloofzimmer. Eischndlisch bassen die Schnooke mit ihre elegande, dinne Bää un ihrm elfegleische Wese – so zartgebaut un maacher – gar net in die ehder herzhaft Palz. Dess muss an ihrm derart verfressene un bissische Mundwerk ligge, dasse sisch trotzdemm bei uns so wohlfiehlen.

Ute Zimmermann Archivfoto: Lenz

Isch sach’s net gern, awwer Schdesche un Bluudsauche duun ganz im Ernscht un ganz alläänt nur die Weibscher. Nur die hänn än Schdeschrissel – die Männscher blooß än Saugrissel, denn wu se friedlisch un arglos am libbschde in än Schorle aus Blanzesaft un Nekdar dunk’n.

Die Weibscher sin do ganz annerschda druff: Die brauchen viel Brodein fer ihr Eier un weil ne die Steaks ze groß sin, holen se sisch dess was se brauchen halt aus’m Blut vum Grillmääschder. Biologie is schunn immer logisch gewesst un kann – wammer se ä bissl ze lese veschdeht – widder Ruh un Harmonie in die schnookegebloochde Owende bringe. Mein Mann zem Beischbiel werrd schunn ganz verrickt, wanner die Viehscher nur BSSSSSSSumme heert. Do issem dann ruckzuck de schänschde Summerowend vedorwe, alles werrd schnell eigepackt, sisch im Haus veschanzt un isch kann mer die Romandik dezudenke.

Seit isch awwer wääß, dass die männlische Schnooke net nur net schdeschen, sondern ach viel buschischere Fiehler hänn – was isch mer guud merke kann, weil isch als Eselsbrick äfach an die eidruggsvollschde Nasehoorbischel vun mansche Mitmännscher denk – kann isch em awwer ganz iwwerzeischend saache: „Schatz! Kannscht ruhisch hocke bleiwe! Was du heerscht, dess sin alles Männelscher un die schdeschen net!“ Un dann kennen mir zwä endlisch widder ganz verdräämt un in Ruh Sunnerunnergang un Schdernehimmel genieße.

Leider sieht mein Mann dennooch trotzdemm jedes Mol ganz schnell wie än Schdreißelkuche aus. Mol ehrlisch – dess mit denne buschischere Fiehler bei denne winzische Kerlscher im dämmerische Owendlischt kann ISCH jedenfalls net erkenne. Awwer zugewwe du isch dess erscht im Herbscht!

