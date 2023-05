Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Heilige Franziskus gilt als Erfinder der Weihnachtskrippe, doch auch in seiner Heimatstadt Assisi muss das Fest nun anders gefeiert werden als sonst. Warum dort diesmal eine Krankenschwester mit Mundschutz zur Heiligen Familie kommt, kann ein Pfälzer besonders gut erklären: Bruder Thomas kümmert sich in der italienischen Stadt um die deutschsprachigen Pilger.

Bruder Thomas, in meiner Bibel tauchen an der Krippe bei der Heiligen Familie eigentlich nur Hirten auf. Von einer Krankenschwester in Schutzanzug und mit Gesichtsmaske ist nirgends die Rede ...

Ja,