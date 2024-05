Nach der Panne bei der Ausgabe von Briefwahl-Unterlagen in der Verbandsgemeinde Rheinauen haben sich bis Dienstagnachmittag rund 200 Personen bei der Verwaltung gemeldet, die trotz länger zurückliegendem Online-Antrag noch keine Stimmzettel erhalten haben.

Büroleiter Detlef Schneider informierte auf Anfrage, dass es auch möglich sei, die Unterlagen in den Bürgerbüros in Altrip und Neuhofen zu bekommen. Schneider revidiert außerdem, dass kein persönliches Erscheinen in den Rathäusern erforderlich sei, sondern die eidesstattliche Versicherung auch elektronisch oder per Post an das Wahlamt übermittelt werden kann. Sie ist im Internet unter www.vg-rheinauen.de zu finden. Die Briefwahl-Unterlagen werden den Personen dann in ein bis zwei Werktagen zugestellt.

Damit sichergestellt ist, dass niemand doppelt wählen kann, wird der erste Wahlschein für ungültig erklärt und ersatzweise ein zweiter ausgedruckt. Mit der eidesstattlichen Versicherung erklärt der Betroffene, dass er die Briefwahl-Unterlagen zu den Europa- und Kommunalwahlen nicht erhalten hat.

Ausgabe im Bürgerbüro in Otterstadt nicht möglich

Im Bürgerbüro in Otterstadt sind die Stimmzettel nicht erhältlich, weil das Büro aufgrund von personellen Engpässen geschlossen sei. Zudem sei eine Ausgabe dort auch technisch nicht möglich, weil den Mitarbeitern der Zugang zum Wahlsystem fehle, sagt Schneider. Betroffene, die auf den beschriebenen Wegen nicht an die Wahl-Unterlagen oder ins Rathaus kommen, können sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung melden (Telefon 06236 4182-115 oder -335 oder per E-Mail an wahlen@vg-rheinauen.de). „Für sie werden wir pragmatische Lösungen finden“, sagt Schneider.

Ihm zufolge wird weiterhin untersucht, warum es zu dem Systemfehler bei dem externen Dienstleister kam, der die Briefwahl-Panne verursacht hat. Laut dem Büroleiter scheinen bei einem Sammeldruck Datensätze nicht gedruckt, diese aber im System als bearbeitet beziehungsweise ausgegeben markiert worden zu sein. Von dem Systemfehler seien auch andere Kommunen in Rheinland-Pfalz betroffen, sagt Schneider.