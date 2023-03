Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ist es jetzt gut fürs Klima, mit Holz zu heizen? Oder ist es das nicht? Ums Brennholz hat sich jedenfalls eine Debatte entfacht, die auch die Förster in der Region beschäftigt. Fürs Forstamt Pfälzer Rheinauen hat Volker Westermann, zuständig für Öffentlichkeit und Bildung, das Thema unter die Lupe genommen. Und kommt zu dem knallharten Fazit: Nur wer gar nichts verbrennt, rettet das Klima.

Da hat Volker Westermann ja eine tolle These aufgestellt: Nur wer gar nichts verbrennt, rettet das Klima. Puh. Dann wird es heuer ein ziemlich kalter Winter. Das merkt man schnell, wenn man nach dem Gespräch mit dem Förster aus schlechtem Gewissen heraus gleich mal die Heizung herunterdreht. Schon nach einer halben Stunde und einem heißen Tee mehr wird sich jeder die Frage stellen: Klima retten? Warum denn ausgerechnet ich?

Die traurige Wahrheit ist: Jeder von uns schadet dem Klima. Ob er nun heizt oder Auto fährt. „Die Erde hat Kohlenstoffdioxid in Millionen von Jahren gebunden. Und der moderne Mensch setzt es in erdgeschichtlich gesehen kürzester Zeit, einem Wimpernschlag der Evolution, frei. Mit den bekannten Folgen unter dem Titel ,Klimawandel’ zusammengefasst“, sagt Volker Westermann.

Holz ist auch keine Lösung?

Okay, das geht vielen in den Kopf: Kohle, Erdöl, Erdgas – wir können die Klimaveränderungen nur bremsen, wenn wir darauf verzichten, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Aber Holz kann nicht die Alternative sein. Schon gar nicht, wenn die ganze Menschheit den Kachelofen zu Hause zum Glühen bringen möchte. Umweltschützer und Klimaretter verteufeln Holzverbrennung schon jetzt als klimaschädlichen Umweltfrevel. Holz verbrennen ist also auch keine Lösung?