Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung als Grund für einen Fahrzeugbrand in der Schifferstadter Bitzstraße aus. Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr fing der weiße Mercedes Feuer. Die Feuerwehr Schifferstadt berichtet auf Facebook von dem nächtlichem Einsatz, der für sie keine allzu große Aufgabe darstellte. Der Brand sei rasch abgelöscht gewesen. Der Schaden aber ist dennoch immens – laut Polizei beträgt er rund 50.000 Euro. Zeugenkontakt: Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235/495-0, oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.