Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rheinauen ist am Nachmittag des Fronleichnamtags ausgerückt, um einen brennenden Hochsitz am Altriper Waldrand an der K13 zu löschen. Der Alarm ging laut Polizei gegen 16.50 Uhr ein. Durch das Feuer wurden der Hochsitz sowie angrenzende Baumkronen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf zirka 1500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.