Oliver Lang und Arkadius Jurczyk haben die Brasserie Storch in Böhl übernommen. Der Start mitten in der vierten Corona-Welle war ruhig, doch jetzt nimmt die Sache Fahrt auf. Endlich, finden die beiden Gastronomen. Der erste aufwendige Event-Abend steht an. Doch in der Brasserie darf auch einfach nur gechillt ein Bier getrunken werden.

„Es war mutig“, kommentiert Oliver Lang den Zeitpunkt, zu dem sein Partner Arkadius Jurczyk und er die Brasserie Storch in Böhl eröffnet haben. Am 1. Dezember 2021 kehrte in das Lokal