In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Ladung eines in der Huttenstraße in Otterstadt geparkten Mercedes-Sprinters in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei Speyer befanden sich auf der Ladefläche mehrere Fahrzeugreifen. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug vollständig; der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.