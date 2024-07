Wegen eines Brands im Serverraum musste am Montagmittag das Rathaus in Dudenhofen evakuiert werden. Die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt und Anliegen von Bürgern können derzeit weder in Dudenhofen noch in Römerberg bearbeitet werden. Ist der Verwaltungsbetrieb nun wochenlang lahmgelegt?

Es war gegen Viertel vor eins am Montagmittag, als ein Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung die Tür zum Serverraum