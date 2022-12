Zu einem Schwelbrand in einem Kellerraum der Grundschule in Harthausen kam es am Dienstag zwischen 12 und 14.40 Uhr. Bislang unbekannten Tätern gelang es zuvor, einen brennenden Gegenstand durch ein Kellerfenster der Schule zu werfen, berichtet die Polizei. Glücklicherweise habe der Brand rechtzeitig entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht werden können. Die zum Tatzeitpunkt im Gebäude befindlichen Schüler und Lehrkräfte seien unverletzt geblieben. Durch das Feuer entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de, wenden.