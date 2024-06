Auf dem Gelände der Agip-Tankstelle in der Mannheimer Straße in Birkenheide hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 3.15 Uhr alarmiert, weil Feuer in einem Kartonlager ausgebrochen war. Der Brand konnte den Beamten zufolge gelöscht werden, bevor er auf ein nahe gelegenes Gebäude übergreifen konnte. Durch die Hitzeentwicklung entstand an der Fassade dennoch Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Nach ersten Ermittlungen soll der Brand vorsätzlich verursacht worden sein. Es werden nun Zeugen gesucht, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.