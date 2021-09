Otterstadts Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) konnte beim jährlichen kommunalpolitischen Austausch den Brühler Ratskollegen zuletzt eine besondere Überraschung bieten – das Glockenspiel auf dem Erich-Flory-Platz, das der Verein für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO) der Ortsgemeinde zum 1000-jährigen Bestehen geschenkt hat. Zur Überraschung der Gäste spielte der sieben Meter hohe Glockenbaum das „Badener Lied“. „Es verstand sich von selbst, dass die anwesenden 18 Brühler sofort mit voller Inbrunst einstimmten, wie wenn es keine Corona-Singpause gegeben hätte“, berichtete Zimmermann. Zum Programm für die Brühler gehörte auch ein Abstecher zum Otterstadter Kasernengelände, an dem Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) die Pläne für das interkommunale Gewerbegebiet „Pionier-Quartier“ mit der Stadt Speyer erklärte. Ob die danebenliegenden Ackerflächen dazukommen, ist Gegenstand eines Bürgerentscheids am Sonntag. Für die 18 Brühler und 15 Otterstadter Gremienmitglieder ging es noch ins Reffenthal in Sichtweite zur Kollerinsel, die komplett zu Brühl gehört und vierzig Prozent der Brühler Gemarkung ausmacht. Ortschef Zimmermann erklärte, dass anders als auf manchen Skizzen vermerkt, einige Quadratmeter mehr am Rande des Kollersees zu Brühl gehören. Ob die fünf kleinen Eichen, die Zimmermann als Otterstadter Geschenk den Brühlern überreichte, dort auf ehemaligen Campingparzellen angepflanzt werden können, wird sich herausstellen. Brühls Bürgermeister Ralf Göck (SPD) schenkte den Otterstadtern eine Schürze.