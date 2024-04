Die Sandsteinbrücke über den Woogbach in der Raiffeisenstraße in Hanhofen muss aufgrund ihres Zustands für den Schwerlastverkehr gesperrt werden. Darüber hat Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) informiert. Ein Statiker habe die Brücke untersucht, nun warte die Verwaltung auf das schriftliche Ergebnis. Wenn dies eingegangen sei, werde auch entschieden, ob der Busverkehr – wie bei den Dorffesten – umgeleitet werden muss. Schmitt-Makdice kündigte ebenfalls an, dass die Brücke demnächst für ein, zwei Tage vollgesperrt werde, damit Proben vom Sandstein genommen werden. Wie es mit dem Bauwerk weitergeht, sei noch offen, sagte die Bürgermeisterin.