Am Freitag zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht hat die Polizei nach eigenen Angaben in der Speyerer Straße am Südbahnhof in Schifferstadt eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei erwischte sie einen BMW-Fahrer, der keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Aufgrund dessen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Außerdem informierten sie die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt.