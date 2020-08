Der Unterstand und der Rollladen eines Blumenladens in der Lillengasse sind in der Nacht zum Donnerstag beschädigt worden. Die Polizei vermutet, dass ein Fahrzeug beim Rangieren dagegen gestoßen und danach vom Unfallort geflüchtet ist. Vor Ort sind Teile eines Rücklichts gefunden worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.