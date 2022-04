Die Polizei sucht einen Fahrzeugführer, der am Samstagabend gegen 21 Uhr in der Bobenheimer Straße in Kleinniedesheim an einem Haus einen Blumenkübel und eine Regenrinne gerammt und damit einen Schaden von etwa 2500 Euro verursacht hat. Er sei von der Unfallstelle geflüchtet, heißt es im Bericht der Beamten. Es sei aber ein Kennzeichen gefunden worden, das womöglich mit dem Verkehrsunfall in Verbindung stehe. Noch habe der Halter des Fahrzeugs nicht ermittelt werden können. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeug oder den Insassen machen? Kontakt: Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.