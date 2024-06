Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis ist am 16. Juni, 18 Uhr, wieder mit einem großen Konzert Gast auf dem Burgunder Platz in Limburgerhof. Für das dritte Klassik-Open-Air mit dem Titel „Blockbuster“ musizieren rund 130 Schülerinnen und Schüler. Sie bilden ein großes Sinfonieorchester und präsentieren laut Kreisverwaltung unter anderem bekannte Musikstücke von Filmen wie „Mission Impossible“, „Back to the Future“, „Star Wars“, „Forrest Gump“ und „James Bond“. Mitwirkende Ensembles sind das Jugendsinfonieorchester und das Bratschenorchester „Bratschenpower“ unter der Leitung von Hiltrud Wies und das Streichervororchester mit Leiterin Theresia Segeth-Durcok. Der Eintritt ist frei bei freier Platzwahl, es lohnt sich den Veranstaltern zufolge, rechtzeitig zu kommen. Am Ende der Veranstaltung freue sich die Musikschule über eine Spende für die Deckung der Kosten. Die Bewirtung der Veranstaltung übernimmt der Förderverein der Musikschule und sorgt mit Popcorn und Getränken für ein richtiges Kino-Ambiente.