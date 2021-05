Mit einem eigenen Konzept zur Leseförderung möchte der Schifferstadter Krimi-Autor Harald Schneider Schüler langfristig für Bücher und Geschichten begeistern. Als Ergänzung zu seinen Lesungen stellt der 58-Jährige in einem Online-Portal jede Menge Rate- und Mitmachkrimis sowie Schülerstreiche, aber auch Videokurse zur Verfügung. Ein Angebot für Nachwuchs-Detektive und andere Neugierige von der zweiten bis zur sechsten Klasse.

Harald Schneider vermisst seine Lesungen mit Schülergruppen sehr. Vor jungem Publikum seine Mitmach-Krimis rund um die „Palzki-Kids“ vorzustellen, sei immer etwas Besonderes. „Die Spontaneität ist sagenhaft“, sagt der Autor anerkennend. Die Jungen und Mädchen dürfen immer fleißig mitentscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Denn nach nahezu jedem Abschnitt gibt es mehrere Optionen, was die Nachwuchs-Detektive als nächstes unternehmen. Und so werde jede Lesung lebendig und verlaufe stets anders, freut sich Schneider.

Begeisterung fürs Lesen erhalten

Doch der gewünschte Effekt, die Lesekompetenz der Schüler zu steigern, flaut nach den Erfahrungen des Schifferstadters nach einigen Wochen wieder ab. Deshalb hat er überlegt, wie sich die Begeisterung aus den Lesungen länger aufrechterhalten lässt, und kam auf die Idee, ein eigenes Online-Portal aufzubauen. Die Zwangspause durch den Corona-Lockdown kam ihm dabei zugute, und so hat er in den vergangenen Monaten bereits mehrere hundert Seiten auf seiner Homepage eingestellt. „Und ich habe immer noch genug Material zum Nachlegen“, sagt Schneider.

Ursprünglich wollte er schon nach den Osterferien wieder mit Lesungen beginnen, doch die Verlängerung der Corona-Auflagen lässt nun eher einen Start im Lesesommer oder nach den Sommerferien realistisch erscheinen. Bis dahin möchte der Autor Schulen, Büchereien, Einrichtungen und Vereinen sein Konzept vorstellen.

Schüler sollen nicht nur zuhören

Der erste Baustein bleibt dabei die Lesung vor Ort, die er für Kinder und Jugendliche schon immer als interaktive Veranstaltung angelegt hat. „Es gibt heute noch viele dieser Wasserglas-Lesungen“, sagt Harald Schneider und meint damit Lesungen, bei denen der Autor Passagen aus seinem Buch vorträgt, während das Publikum nur zuhört. Der Schifferstadter ist überzeugt: „Man muss die Schüler mit ins Boot holen. Sie müssen das Gefühl haben, selbst mitgestalten zu können.“

Als Belohnung für den „gelösten Fall“ bekommen die Schüler dann künftig ein Lesezeichen mit einem Zugangscode. Und dieser öffnet ihnen die Tür zum Online-Angebot auf www.palzki-kids.de, das derzeit noch frei zugänglich ist. „Eine multimediale Landschaft gehört heutzutage dazu. Das ist der Zeitgeist, man kann es nicht einfach ignorieren“, meint der Schifferstadter. Die Inhalte auf seiner Seite dürfen ausdrücklich nicht nur die Schüler und Lehrer nutzen, die an der Lesung teilgenommen haben, sondern auch Mitschüler, Geschwister und Freunde. Der 58-Jährige bittet lediglich darum, den Zugangscode nicht im Internet zu veröffentlichen.

Mitrate-Abenteuer und Schülerstreiche

Neben den bisherigen Fällen der Palzki-Kids, den Kindern seines Regionalkrimi-Protagonisten Reiner Palzki, gibt es dort auch Mitrate-Abenteuer aus früheren Veröffentlichungen zu entdecken. Schließlich ist Harald Schneider bereits seit 2003 als Kinderbuchautor aktiv, und die Rechte für viele seiner Geschichten sind inzwischen an ihn zurückgefallen, so dass er sie frei nutzen kann. Auch zahlreiche Schülerstreiche finden sich auf der Homepage. Einige Texte sind zudem als Audiodateien verfügbar. Und Video-Schreibkurse für Schüler sind Schneider zufolge derzeit noch in Arbeit.

Mehrkosten entstehen der Schule als Veranstalter durch das Zusatzangebot nicht, wie Schneider betont. Auch der Preis für die Lesungen bleibe gleich. Ihm gehe es vor allem um die Leseförderung, erklärt der Autor. Er ist überzeugt, dass er mit seinem Angebot den Spaß am Lesen und das Interesse an Büchern länger aufrechterhalten kann. Und er sieht darin auch ein Alleinstellungsmerkmal, das ihn von anderen Kinderbuchautoren unterscheidet.

Sobald Lesungen vor Ort wieder möglich sind, dürfen sich die Schüler übrigens auf einen ganz neuen Fall der Palzki-Kids freuen. Darin gehen Paul und Melanie auf Geisterjagd. Und auch für die erwachsenen Schneider-Fans gibt es bald neues Lesefutter. Der neue Palzki-Krimi soll im November erscheinen.

Infos im Internet:

www.palzki-kids.de