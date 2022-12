Mit einem Blick auf sein Handy hat ein Traktorfahrer am Montag in Dannstadt-Schauernheim einen Unfall mit einem Verletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige mit Traktor und Anhänger in der Riedstraße unterwegs. Als sein Handy klingelte, schaute er kurz darauf. Erst danach bemerkte er ein entgegenkommendes Auto und legte eine Vollbremsung ein. Dadurch stellte sich der Traktor quer und beschädigte ein geparktes Auto. Der entgegenkommende 42-jährige Fahrer konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Traktor zusammen. Der 42-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Sein Auto wurde abgeschleppt. Am Traktor und den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 46.500 Euro.