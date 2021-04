Nur für die Familie haben Bläserklassen des Hans-Purrmann-Gymnasiums musiziert. Das Besondere: Die Schüler spielten im Garten des Musikvereins 1974 in Schifferstadt am Schwanenweiher. Dort fanden unter freiem Himmel auch die vorbereitenden Projekttage statt.

Für Bläser, insbesondere Bläserensembles, sind die Zeiten hart. Sie blasen nicht nur Töne, sondern eben auch viel Luft aus ihren Instrumenten. Es besteht die Gefahr, dass mit dieser Luft Aerosole, das sind winzig kleine Feuchtigkeitströpfchen, freigesetzt werden, in denen das Corona-Virus enthalten sein kann. Deshalb war durch die Corona-Verordnungen des Landes zunächst der Bläser-Unterricht ganz verboten, inzwischen durfte er ab 10. Juni mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen wieder beginnen.

Am wichtigsten dabei: der Abstand zwischen den Bläsern. Und in die Schule, das Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer, durften auch nur halbe Klassen. Die deshalb geteilten Bläserklassen probten zunächst im Freien, neben dem Sportplatz der Schule. Doch das war nicht einfach, erzählt Musiklehrerin Carina Baumann-Laufer. Denn die Musiker der fünften und sechsten Klassen mussten Wind, Regen und Sonne trotzen, zudem noch gegen Bau- und Straßenlärm kämpfen. Irgendwie ging das – und es gab sogar positive Reaktionen aus der Nachbarschaft, berichtet die Musiklehrerin: Eine Mitarbeiterin der Universität für Verwaltungswissenschaften habe an die Musiklehrer geschrieben, dass sie große Freude daran habe, je nach Windrichtung Töne, Melodien und mit etwas Glück sogar ganze Stücke hören zu können.

Die Kinder freuen sich, wieder zusammen zu sein

Doch für Carina Baumann-Laufer musste eine andere Lösung her. Die fand sich in Schifferstadt, auf der großen Wiese beim Musikerheim des Musikvereins 1974 im Birkenweg. Die Musiklehrerin ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins und organisiert unter anderem das beliebte „Jazz im Grünen“-Festival, das – wenn nicht gerade eine Pandemie das Leben stilllegt – um diese Zeit auf der Wiese stattfindet. Die Musiklehrerin sah dort die Möglichkeit, mit den Bläserklassen endlich wieder in voller Besetzung zu proben und zum Ende des Schuljahres dort auch die Projekttage und das Abschlusskonzert abzuhalten. Die Kinder hat es gefreut, wieder zusammen zu sein. „Auch musikalisch haben wir uns schnell wieder zusammengefunden“, sagt Baumann-Laufer.

Das präsentieren die Nachwuchsmusiker am Donnerstag Eltern und Geschwistern auf der Wiese. Nach gerade mal einem Jahr spielen die jungen Musiker der 5b/d Bläserklasse unter der Leitung von Kristina Klein schon schöne Melodien. Darunter ist das Pippi-Langstrumpf-Lied, das Star-Wars-Titelthema und das Frühlingsthema aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Die Arrangements sind noch einfach. Es gibt aber schon rhythmische Anforderungen und Wechsel in den Klangfarben, wenn einzelne Instrumentengruppen Solo spielen. All das klappt gut.

Alle bekommen Applaus

Die Bläserklasse 6b, dirigiert von Baumann-Laufer, zeigt schön, wie die Lehrer das Gelernte weiterführen und die Kinder die nächste Stufe des Musizierens erreichen. Die Melodien und Rhythmen sind anspruchsvoller und in den Arrangements gibt es mehr Teile, die miteinander oder im Wechsel zu spielen sind. Zu hören sind unter anderem „Mamma Mia“ von Abba oder „Wade in the Water“, ein Gospel. Wie schon die Fünftklässler, ernten auch die älteren Kinder großen Applaus und spielen eine Zugabe.

Ein Dank der Schule an den Musikverein spricht an diesem Nachmittag Musiklehrer und Moderator Christoph Janz aus. Und auch die Musiklehrerinnen bekommen von Eltern und Schülern ein Dankeschön, dass das gemeinsame Musizieren endlich wieder möglich ist.