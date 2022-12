Kleine Überraschungen will die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am Sonntag an Kinder verteilen.

Mit mehr als 20 Fahrzeugen, die teilweise geschmückt sind, begeben sie sich auf eine sogenannte Blaulichtfahrt durch das Gebiet der Verbandsgemeinde. Mit dabei: ehrenamtliche Einsatzkräfte der Johanniter Frankenthal, der Bobenheim-Roxheimer Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der VG. Station macht der Konvoi immer an den Gerätehäusern der Wehr: um 16 Uhr in Kleinniedesheim, 16.20 Uhr in Großniedesheim, 17.05 Uhr in Beindersheim, 17.45 Uhr in Heuchelheim, 18.30 Uhr in Heßheim und zum Abschluss um 19.15 Uhr in Lambsheim.

In Beindersheim, Heuchelheim und Lambsheim bieten die Fördervereine der Feuerwehren Essen und Getränke an. Mit Crêpes und Punsch erweitert das DRK in Lambsheim das Angebot. Die Blaulichtfahrt hat im vergangenen Jahr, als sie erstmals stattfand, sehr große Resonanz erfahren. Allein in Großniedesheim sollen rund 700 Menschen dem Umzug verfolgt haben.