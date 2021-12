Damit Erwachsene und Kinder trotz abgesagter Weihnachtsmärkte ein wenig Adventszauber spüren können, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Lambsheim-Heßheim einen Blaulichtumzug. Bei der Aktionsfahrt am Sonntag, 19. Dezember, sollen Geschenke an Kinder verteilt werden.

Die Blaulichtfahrt zu Weihnachten führt die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr durch alle sechs Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde. Auf dem Weg werden 700 Weihnachtspräsente an Kinder verteilt. Die 15 Einsatzfahrzeuge werden zu Beginn der Dämmerung um 16 Uhr in Kleinniedesheim starten, danach geht es ab 16.30 Uhr weiter in Großniedesheim, ab 17 Uhr durch Heuchelheim und ab 17.30 Uhr durch Beindersheim. Ab 18.15 Uhr erreicht der Zug Heßheim, und ab 19 Uhr sind die Einsatzfahrzeuge in Lambsheim unterwegs. Die genaue Route findet sich im Amtsblatt.