Der Weihnachtsmann kam am Sonntag in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim nicht per Schlitten, sondern mit dem Boot. Und es war auch nicht der altbekannte Santa Claus, der Geschenke an die Kinder am Straßenrand verteilte, sondern die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren. Bei der Blaulichtfahrt zogen 19 Einsatzfahrzeuge durch die Dörfer, um den Bürgern nach den abgesagten Weihnachtsmärkten ein wenig Freude zu bringen. Etwas langsamer als ursprünglich gedacht, aber unübersehbar leuchtend schlängelten sich die prunkvoll geschmückten Wagen ab 16 Uhr durch die Straßen. „Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet“, sagte der Stellvertretende Wehrleiter Heiko Weidkamp, der die Idee für die Aktion hatte. „Wir machen das zum ersten Mal und sind absolut begeistert.“ Allein in Kleinniedesheim standen nach Schätzungen des VG-Bürgermeisters Michael Reith (SPD) 350, in Großniedesheim sogar 700 Menschen auf den Straßen, um das Lichtspektakel zu sehen. 800 kleine Geschenke und 1400 Schoko-Nikoläuse wurden l vorab für die Kinder gerichtet. „Es waren einfach zu viele Bürger mit Kindern auf der Straße, sodass die Präsente trotz Reserve nicht gereicht haben“, berichtete Reith im Anschluss.