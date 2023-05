Vereinsgeschichte geschrieben haben mehrere Mitglieder des ASV Heßheim, die deshalb Ende April bei einer Feier geehrt worden sind. Einige Jubilare sind seit 75 Jahren dabei.

Unter den Geehrten sind Jürgen Steidel sowie der mit 94 Jahren Älteste im Verein, Alwin Schenk. Beide sind seit 75 Jahren Mitglied im ASV. Angelika Weppler, Schriftführerin des Vereins, erläutert das bei der Feier geschossene Foto von sieben Jubilaren, von denen fast alle 65 Jahre oder länger dem Verein die Treue gehalten haben. Die Männer seien maßgeblich beteiligt gewesen am Bau der Halle, einer Pergola, der Kegel- und Laufbahn, der Kugelstoß- sowie der Flutlichtanlage, berichtet Weppler. Unter Gunter Euler etwa, seit 65 Jahren dabei und zwischenzeitlich Vorsitzender, sei die Damengymnastikabteilung gegründet worden. Euler und Steidel, sowie der ebenfalls für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrte Dieter Gögel, seien zudem aktiv dabei gewesen, als der Verein noch ein Männerballett für Faschingsveranstaltungen auf die Beine hatte stellen können.

Insgesamt seien 13 ASV-Mitglieder für mindestens 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt worden. Vorsitzender Thorsten Hick habe im Rahmen der Ehrung darauf hingewiesen, dass der Heßheimer Verein aktuell wieder mehr als 600 Mitglieder, genau gesagt 624, habe. Das sind 60 mehr als im vergangenen Jahr, wie der Verein bereits auf seiner Mitgliederversammlung Anfang April verkündet hatte.

Am Abend der Jubiläen kündigte Vorsitzender Hick noch zwei weitere Termine an: die Teilnahme des ASV an der Veranstaltung „Kulinarisches Heßheim“ am Samstag, 13. Mai, sowie an der Kerwe am vierten Augustwochende.

Die Geehrten

75 Jahre: Alwin Schenk, Jürgen Steidel, Kurt Walther (nicht anwesend)

70 Jahre: Fritz Scherdel (nicht anwesend)

65 Jahre: Gunther Euler, Karl-Dieter Feickert, Norbert Klingel

60 Jahre: Dieter Gögel

50 Jahre: Elke Hilz, Norbert Kraft, Klaus Neubert, Uwe Scherdel, Albert Scherthan (nicht anwesend), Axel Ultes

40 Jahre: Arno Schreiber, Ilona Weber

Termin

Am Samstag, 20. Mai, tritt die Pfalzrock- band Fine R.I.P. beim ASV Heßheim auf. Karten sind im Vorverkauf in der Vereinsgaststätte, bei Schreibwaren Renner und in der Bäckerei Raab erhältlich.