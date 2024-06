Ab Juli sollte jeder Bürger im Rhein-Pfalz-Kreis aufpassen, dass er nur das in die Biotonne wirft, was auch da rein darf. Ansonsten muss er nachsortieren. Oder es wird teuer. Kontrolliert wird jede Tonne mit einer speziellen Technik.

Darf das da rein, oder nicht? Wer sich unsicher ist, was in die Biotonne kann, sollte es unbedingt nachlesen. Ab Juli werden die Abfallbehälter kontrolliert. Was keinesfalls mehr in die braune Tonne soll: