Auf eine nostalgische Reise in die 1950/60er-Jahre des Wirtschaftswunders möchte die Kreisvolkshochschule am Sonntag, 14. April, entführen. Die Reihe „Bildung mit Biss“ widmet sich diesmal den Schlagern der „fröhlichen Wunderjahre“, dazu wird ein Drei-Gänge-Menü kredenzt. Noch bis 8. April kann sich angemeldet werden.

Gespielt werden Songs aus dem Bereich Jazz, Swing und Rock’n Roll, geprägt vom deutschen Fernweh nach Bella Italia und Pariser Nächten, aber auch kabarettistische Einlagen und launige Gedichte aus der Feder von Joachim Ringelnatz, Eugen Roth oder Heinz Erhardt „jenseits von Gendermainstreaming oder Political correctness“ werden vorgetragen, informieren die Veranstalter. Es soll ein nostalgischer Rückblick werden – mit viel Augenzwinkern und belustigtem Kopfschütteln darüber, was die Bundesbürger so alles hemmungslos in dieser Epoche getrieben haben. Dazu serviert das Team des Salischen Hofs ein Menü, das aber nicht der üppigen und deftigen „Fresswelle“ des Wirtschaftswunders und deren Wohlstandsbäuchen nachgeschmeckt sein soll, in der Konserven- und Tiefkühlkost auf den Tisch kamen.

Die Veranstaltung im Restaurant Salischer Hof Schifferstadt beginnt um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 59 Euro inklusive Aperitif und Menü zuzüglich Getränke. Anmeldungen sind bis 8. April online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefon 06235/44-593 melden.