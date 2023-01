Dass es sie nun schon seit 50 Jahren gibt, haben die Lambsheimer Schlossnarren am Samstag in der Turnvereinshalle ausgiebig und ausgelassen gefeiert. 20 Programmpunkte hatte die Veranstaltung, die eine Mischung aus Prunksitzung und Fasnachtsparty ist. Zwölf Beiträge bestritten Mitglieder des Vereins, und zwar hauptsächlich mit Tanzdarbietungen, wie diese Auswahl an Bildern zeigt.