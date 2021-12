Es hat relativ harmlos begonnen, mit Worten, dann schlug der 21-Jährige seiner 27-jährigen Freundin mehrmals ins Gesicht. So berichtet die Polizei von einem Streit in einer Wohnung im Limburgerhofer Hermann-Löns-Weg, der sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.40 Uhr zugetragen hat. Der junge Mann würgte die Frau kurzzeitig und kratzte sie am Arm. Um sich zu wehren, nahm die 27-Jährige ein Küchenmesser und verletzte ihren Freund leicht am Oberkörper. Beide Personen hatten laut Polizei Alkohol getrunken. Auslöser des Streits war offenbar, dass der 21-Jährige ohne Fahrerlaubnis das Auto seiner Freundin gefahren haben soll. Die Polizei hat den Mann der Wohnung verwiesen. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, gegen ihn zudem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.