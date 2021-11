Noch während ein Einbrecher am Freitag in einem Wohnhaus in der Kaiserallee nach Diebesgut suchte, kehrte eine Bewohnerin nach Hause zurück. Der Täter, der laut Polizei gegen 19 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster eingedrungen war, flüchtete ohne Diebesgut durch eine Hintertür. Trotz sofortiger Fahndung konnte er entkommen. Seine Beschreibung: rund 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen./umi