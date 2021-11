Gleich zwei Mal musste die Polizei am Donnerstagabend zu einem Anwesen in der Lindenstraße ausrücken. Gegen 20.45 Uhr randalierte ein 26-jähriger Bewohner und entleerte einen Feuerlöscher. Laut Polizei konnte er zunächst beruhigt werden, sodass die Beamten gingen. Jedoch habe der Mann kurze Zeit später einen weiteren Feuerlöscher entleert. Da er uneinsichtig gewesen sei, wurde der 26-Jährige in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.