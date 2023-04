Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die fünf Pachtgärten an der Ecke von Bachstadenweg und Woogstraße in Neuhofen sind Geschichte. Die Kommune hat die Pachtverträge gekündigt und das Gelände von dem vielen Abfall befreien lassen, der dort lag. Aber was soll nun dorthin? Der Ortsbürgermeister hat eine Idee, die dem Trend entspricht. Doch mancher Kommunalpolitiker hat noch Fragen.

Die Pachtgärten an der Ecke von Bachstadenweg und Woogstraße waren der Kommune schon länger ein Dorn im Auge. Sie seien seit vielen Jahren nicht oder kaum mehr gepflegt