Mit einer Waffe haben unbekannte Einbrecher ein Ehepaar bedroht, in deren Altriper Wohnhaus in der Straße Im Schützengarten sie am Freitag gegen 2 Uhr nachts eingedrungen sind. Wie die Polizei mitteilt, forderten die Täter Wertsachen und durchsuchten Schränke. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde nichts aus dem Anwesen entwendet. Wie die Täter in das Haus gelangten, sei bislang noch unklar. Die Bewohner blieben unverletzt. Bei den Tätern soll es sich um vermutlich vier Männer gehandelt haben, sie waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Wollmützen und schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Polizei bittet um Hinweise, unter anderem auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621/963-2773 oder E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.