Am Ostersonntag gegen 22.30 Uhr ist ein betrunkener Fahrradfahrer in Otterstadt gestürzt und hat sich verletzt. Der 55-Jährige war mit seinem E-Bike laut Polizeibericht in der Speyerer Straße unterwegs, als er stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen an Kopf und Händen zu. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,08 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.