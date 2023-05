Am Sonntagabend ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto auf der Landstraße L 520 zwischen Heßheim und Gerolsheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der 57-jährige Dirmsteiner mit seinem Fahrrad gegen 17.30 Uhr in Richtung Gerolsheim unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Deponie auf den Abbiegestreifen zur Deponie gefahren war. Er sei dann plötzlich jedoch wieder nach rechts auf die Fahrspur nach Gerolsheim zurückgekehrt, dabei von dem Auto einer 19-jährigen Lambsheimerin erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert worden. Ein Rettungsdienst musste den 57-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei aber keine Angaben. Bei dem Radfahrer sei „deutlicher Alkoholgeruch“ wahrgenommen worden. Die Insassen des Autos sind unverletzt geblieben.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder an die Polizei Maxdorf unter der 06237 9341100 zu wenden. Hinweise per E-Mail sind unter pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich.