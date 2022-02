Ein betrunkener Radfahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Römerberg einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Laut Polizei war der 45-Jährige um kurz nach 2 Uhr im Kirchenweg in Richtung Martin-Greif-Straße unterwegs, als er gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto fuhr. Der stark alkoholisierte Radfahrer stürzte und zog sich „nicht unerhebliche Verletzungen im Kieferbereich“ zu. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.