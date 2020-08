Einen Sattelzug, der auf der A65 Schlangenlinien fuhr, haben aufmerksame Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend gegen 20 Uhr der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Lkw an der Anschlussstelle Mutterstadt/Ruchheim, an der der Sattelzug abgefahren war, ausfindig machen und anschließend anhalten.

Wie die Polizei mitteilt, konnte der 46-jährige Fahrer aus Osteuropa kaum aus seinem Führerhaus aussteigen, so betrunken sei er gewesen. Auch sei er nicht mehr in der Lage gewesen, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Laut Polizei darf er bis zur Entscheidung in Deutschland kein Kraftfahrzeug mehr führen.