Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Römerberg einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei streifte der Mann mit seinem Wagen in der Straße „Große Hohl“ eine Mauer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Die 34 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.