In der Nacht auf Samstag, gegen 1.30 Uhr, sind bei der Polizei Speyer gleich mehrere Notrufe wegen einer Schlägerei in der Mechtersheimer Straße in Römerberg eingegangen. Vor Ort wurden laut den Beamten drei Männer im Alter zwischen 29 und 30 Jahren angetroffen, die angaben, in Streit geraten zu sein und sich gegenseitig geschlagen zu haben. Inzwischen hätten sie sich aber beruhigt und wieder vertragen. Nach der Aufnahme des Sachverhalts gingen sie zunächst wieder ihrer Wege. Kurz darauf wurde der Polizei aber eine erneute Schlägerei zwischen den drei alkoholisierten Männern aus Dudenhofen, Speyer und Schifferstadt gemeldet. Diesmal konnte als Aggressor der 29-jährige Schifferstadter festgestellt werden, der sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Danach kam es zu keinen Auseinandersetzungen mehr.