Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte eine 60 Jahre alte Frau, die der Polizei bereits am Freitagmittag von Passanten gemeldet worden war. Auf einem Supermarktparkplatz in der Waldseer Straße fuhr die Frau über die Parkplatzbegrenzung und kam im Graben zum Stehen. Gegenüber den Passanten gab die 60-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Test bestätigte das: Er ergab laut Polizei 2,27 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren.