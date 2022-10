Eine 41-jährige Frau hat am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Dr.-Grundhöfer-Straße in Römerberg ihr Auto geparkt. Wie die Polizei mitteilt, lief die Frau danach an ihr Heck und begutachtete es. Dabei machte sie auf Zeugen einen stark betrunkenen Eindruck. Die alarmierten Beamten stellten am Fahrzeug der 41-Jährigen einen frischen Unfallschaden fest. An einem in der Nähe geparkten Auto fanden die Polizisten einen dazu passenden Schaden. Den Beamten teilte die 41-Jährige bei ihr zu Hause mit, dass sie Alkohol getrunken hätte, aber sie bestritt, gefahren zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille.