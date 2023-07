Mit quietschenden Reifen ist ein Autofahrer in der Nacht auf Dienstag, gegen Mitternacht, in die Friedensstraße eingebogen. Und das vor den Augen der Polizeibeamten. Die haben ihn anschließend kontrolliert und dabei nicht nur festgestellt, dass sein Autoreifen geplatzt war, sondern auch, dass der 31-Jährige aus Dannstadt-Schauernheim betrunken war. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 2,6 Promille. Den geplatzten Reifen hatte sich der Mann zugezogen, als er zuvor über einen Bordstein gefahren war. Da der 31-Jährige während der Kontrolle immer aggressiver geworden sei, habe er den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen müssen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, teilen die Beamten mit.