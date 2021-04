Nicht nur Autofahrer sollten besser die Finger vom Alkohol lassen, bevor sie sich auf ihren Weg machen: Am Samstagnachmittag wurde der Polizei von einer Zeugin ein Mann gemeldet, der mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl in auffälliger Fahrweise auf der L456 in Richtung Kleinniedesheim unterwegs war. Der Mann war kurz zuvor auf der Landstraße schon gestürzt, konnte seine Fahrt aber zunächst fortsetzen. Bei einer Kontrolle durch ein Streifenteam der Polizei Frankenthal wurde bei dem 59-Jährigen ein Atemalkoholwert von 3,4 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu und wurde ärztlich behandelt.