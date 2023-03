Ein Fahrradfahrer war am Sonntagabend betrunken auf der B39 zwischen Hanhofen und Dudenhofen unterwegs. Laut Polizei meldete ein anderer Verkehrsteilnehmer den Radfahrer, der Schlangenlinien auf der Bundesstraße fahre. Polizisten konnten den 36-Jährigen an einer Verkehrsinsel in der Ausfahrt Hanhofen-Ost stoppen. Bei dem Mann, der die deutsche Sprache angeblich nicht verstand, wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem er sich weigerte, Angaben zum Sachverhalt zu machen oder einen Atemalkoholtest durchzuführen und er außerdem keine Ausweispapiere mitführte, nahmen die Beamten ihn zur Dienststelle mit. Dort konnten nicht nur die vollständigen Personalien ermittelt werden, dem Mann wurde außerdem eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung wurde festgesetzt.