Gleich drei Verkehrsteilnehmer haben am Wochenende zu tief ins Glas geschaut, die Polizei hat ihnen die Weiterfahrt verboten. In Schifferstadt lief laut Polizeibericht am Samstagnachmittag ein Mann mit seinem Fahrrad schwankend an der Polizeiinspektion Schifferstadt vorbei. Die Beamten kontrollierten ihn. Der 66-Jährige war ihnen bereits bekannt, in der Vergangenheit sei er mehrfach wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung aufgefallen. Um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern, stellten die Beamten das Fahrrad sicher und begleiteten den Mann sicherheitshalber nach Hause. Am frühen Sonntagmorgen ist die Polizei nach Böhl-Iggelheim zu einer Ruhestörung gerufen worden. Während des Einsatzes bemerkten die Beamten einen Mann, der ebenfalls nicht sicher auf den Beinen stand und in einen PKW einstieg. Bei der Kontrolle des 55-Jährigen stellten sie Alkoholgeruch fest. Sie verboten ihm, Auto zu fahren, und stellten den Zündschlüssel sicher. Am selben Morgen meldete eine Neuhofenerin, dass vor ihrem Anwesen ein junger Mann auf dem Fahrersitz eines Autos sitze, sich jedoch nicht bewege. Die Polizisten fanden den 20-Jährigen bei bester Gesundheit, aber er roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Auch ihm wurde untersagt, das Fahrzeug zu führen, der Zündschlüssel wurde einbehalten.